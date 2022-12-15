Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sellerde ölü sayısı 140'a yükseldi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışları sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 140’a çıktı.
Yaounde
Hükümetten yapılan açıklamada, Kinsaşa’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan seller ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.
Hala 12 kişinin kayıp olduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Kinsaşa’nın 24 mahallesini vuran seller nedeniyle 400 bin ev hasar gördü, 300 ev yıkıldı ve birçok noktada toprak kayması meydana geldi.
Afet sonrasında, Başbakan Jean Michel Sama Lukonde ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Son yıllarda büyük göç dalgalarına maruz kalan Kinsaşa'da 2019'da meydana gelen selde 40 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.