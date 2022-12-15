Dolar
18.64
Euro
19.81
Altın
1,780.90
ETH/USDT
1,289.10
BTC/USDT
17,711.00
BIST 100
5,187.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"nda konuşuyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da Brand & Sport Summit'te "Türk Futbolunda Yeni Hedefler" konulu oturumda konuşuyor
logo
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sellerde ölü sayısı 140'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışları sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 140’a çıktı.

Ahmet Emin Dönmez   | 15.12.2022
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sellerde ölü sayısı 140'a yükseldi

Yaounde

Hükümetten yapılan açıklamada, Kinsaşa’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan seller ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.

Hala 12 kişinin kayıp olduğu belirtilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Kinsaşa’nın 24 mahallesini vuran seller nedeniyle 400 bin ev hasar gördü, 300 ev yıkıldı ve birçok noktada toprak kayması meydana geldi.

Afet sonrasında, Başbakan Jean Michel Sama Lukonde ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Son yıllarda büyük göç dalgalarına maruz kalan Kinsaşa'da 2019'da meydana gelen selde 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor
"Zincir 2" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz

Benzer haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sellerde ölü sayısı 140'a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki sellerde ölü sayısı 140'a yükseldi

Kumluca'da selden etkilenen bölgelerde çalışmalar sürüyor

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel nedeniyle ölenler için taziye mesajı

Kumlucalılar selin izlerini silmeye çalışıyor

Kumlucalılar selin izlerini silmeye çalışıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kumluca'da incelemelerde bulundu
Fethiye'de su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

Fethiye'de su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet