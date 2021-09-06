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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Muhammed Ali Toruntay   | 06.09.2021
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile halihazırda Afrika Birliği Dönem Başkanlığını da yürüten Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi arasındaki görüşmelerde ayrıca, Afrika'daki güncel gelişmeler ile 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak ve güncel uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.


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