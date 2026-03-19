Dünya

Komor Adaları dışında Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek

Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu çok sayıdaki Arap ülkesinde hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.

Ömer Erdem  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
İstanbul

Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, Somali, Fas, Cezayir, Libya, Tunus, Sudan, Moritanya ve Cibuti'de yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü ilan edildi.

Komor Adaları'nda ise hilal görünmediği gerekçesiyle bayram bir gün sonra yani 21 Mart Cumartesi kutlanacak.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Ramazan Bayramı mesajı
Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İletişim Başkanı Duran: Krizlerin çözümünde gözler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılacak adımlara çevrilmiş durumda
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ramazan ayına veda mesajı
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Komor Adaları dışında Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek

Komor Adaları dışında Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yeşilaydan bayramda "eksik olma" temalı kamu spotu

Ramazan Bayramı ve okullarda ara tatil süresince trafikte alınan tedbirler açıklandı

Ramazan Bayramı ve okullarda ara tatil süresince trafikte alınan tedbirler açıklandı
Iraklılar, savaş korkusu ve gerilim altında bayrama hazırlanıyor

Iraklılar, savaş korkusu ve gerilim altında bayrama hazırlanıyor
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 3 cami, yarın ibadete açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 3 cami, yarın ibadete açılacak
