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Dünya

Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Sinan Doğan   | 15.07.2021
Kolombiya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Bogota

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinde yapılan programa, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sınırlı sayıda kişi katıldı.

Programda 15 Temmuz şehitlerinin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, yaptığı konuşmada, Türk milletinin, bünyesine yabancı teröristlere 5 yıl önce sokağa çıkarak ve tanklara karşı durarak en güçlü cevabı verdiğini belirtti.

Demokrasinin güçlenerek devam edeceğini vurgulayan Öztürk, "Şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Bağımsızlığımız engellenemez ve Türkiye geçilemez." ifadesini kullandı.

Programa, büyükelçilik mensuplarının yanı sıra Kolombiya'da yerleşik tüm Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Bogota Büyükelçiliği iş birliğinde Kolombiya yönetim bölgesi Casanare'de, şehitlerin anısına dikilen 2 bin fidan için tören yapıldı.

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