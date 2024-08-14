Kolombiya, komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine saygı duyuyoruz
Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine ve içişlerine saygı duyduklarını belirtti.
Bogota
Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Murillo, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü aktardı.
Murillo, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin ardından Kolombiya'nın pozisyonuna değinerek, "Komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine ve içişlerine saygı duyuyoruz. Meksika, Brezilya ve Kolombiya olarak yapıcı ve müşterek bir diplomasi yürütüyoruz. Venezuela'daki tüm siyasi kesimlerle diyalog halindeyiz." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birçok konuyu ele aldıklarını hatırlatan Murillo, Haiti'deki son gelişmeleri de konuştuklarını bildirdi.
3 ülke daha önce de ortak açıklama yayımlamıştı
Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.
Ortak açıklamada, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmuştu.
Venezuela'da muhalif lider Machado'dan, Kolombiya'ya göç dalgası uyarısı
Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, devlet başkanı seçiminin ciddi "göç dalgasına" yol açabileceğini ve bundan komşu ülke Kolombiya'nın etkileneceğini belirtti.
Başkent Caracas'ta basın mensuplarına konuşan Machado, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya göç dalgası uyarısında bulundu.
Venezuela'da 28 Temmuz devlet başkanı seçimine değinen Machado, "Kolombiya hükümeti, bu konuda çok net. Eğer Maduro, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) güç kullanmaya devam ederse, günler ya da haftalar içinde şimdiye kadarki en büyük göç dalgasını görebiliriz." ifadesini kullandı.
Machado, Kolombiya'dan "sağlam ve net" bir duruş beklediklerini, Venezuela'daki durumların ideolojik farklılıkların ötesinde olduğunu savundu.
Maduro hükümetine baskı yapılması çağrısında bulunan Machado, "En iyi seçeneğin müzakere edilmiş bir geçiş sürecini ona kabul ettirmek. (Maduro'yu kastederek) En azından Brezilya, Meksika ve Kolombiya ile iletişim kanallarını açık tutması iyiye işarettir. Önümüzdeki haftalar kritik geçecek, ne olacağını bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Venezuela'daki seçimler
Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.
Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.
Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.