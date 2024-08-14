Dolar
33.57
Euro
36.89
Altın
2,465.66
ETH/USDT
2,738.40
BTC/USDT
60,788.00
BIST 100
9,920.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya, komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine saygı duyuyoruz

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine ve içişlerine saygı duyduklarını belirtti.

Sinan Doğan  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Kolombiya, komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine saygı duyuyoruz

Bogota

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Murillo, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Murillo, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin ardından Kolombiya'nın pozisyonuna değinerek, "Komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine ve içişlerine saygı duyuyoruz. Meksika, Brezilya ve Kolombiya olarak yapıcı ve müşterek bir diplomasi yürütüyoruz. Venezuela'daki tüm siyasi kesimlerle diyalog halindeyiz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birçok konuyu ele aldıklarını hatırlatan Murillo, Haiti'deki son gelişmeleri de konuştuklarını bildirdi.

3 ülke daha önce de ortak açıklama yayımlamıştı

Brezilya, Kolombiya ve Meksika, 2 Ağustos'ta, 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimine giden Venezuela halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını bildiren ortak açıklama yayımlamıştı.

Ortak açıklamada, Brezilya, Kolombiya ve Meksika'nın oy sayım sürecini yakından takip ettiği belirtilerek, Venezuela'daki seçim yetkililerine hızlı hareket etmeleri ve sandık bazında detaylı oy kullanma verilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Venezuela'da muhalif lider Machado'dan, Kolombiya'ya göç dalgası uyarısı

Venezuela'da muhalif lider Maria Corina Machado, devlet başkanı seçiminin ciddi "göç dalgasına" yol açabileceğini ve bundan komşu ülke Kolombiya'nın etkileneceğini belirtti.

Başkent Caracas'ta basın mensuplarına konuşan Machado, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya göç dalgası uyarısında bulundu.

Venezuela'da 28 Temmuz devlet başkanı seçimine değinen Machado, "Kolombiya hükümeti, bu konuda çok net. Eğer Maduro, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) güç kullanmaya devam ederse, günler ya da haftalar içinde şimdiye kadarki en büyük göç dalgasını görebiliriz." ifadesini kullandı.

Machado, Kolombiya'dan "sağlam ve net" bir duruş beklediklerini, Venezuela'daki durumların ideolojik farklılıkların ötesinde olduğunu savundu.

Maduro hükümetine baskı yapılması çağrısında bulunan Machado, "En iyi seçeneğin müzakere edilmiş bir geçiş sürecini ona kabul ettirmek. (Maduro'yu kastederek) En azından Brezilya, Meksika ve Kolombiya ile iletişim kanallarını açık tutması iyiye işarettir. Önümüzdeki haftalar kritik geçecek, ne olacağını bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'daki seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar'da İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-32" operasyonlarında 520 şüpheli yakalandı
Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Kolombiya, komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine saygı duyuyoruz

Kolombiya, komşu ülke Venezuela'nın egemenliğine saygı duyuyoruz

Venezuela'da devlet başkanlığı seçimi sonrasındaki olaylarda 25 kişi öldü

WSJ: ABD, Venezueal Devlet Başkanı Maduro'ya görevi bırakması karşılığında affedilmesi teklifinde bulundu

Blinken ve Guterres, Venezuela'daki seçimi görüştü

Blinken ve Guterres, Venezuela'daki seçimi görüştü
Maduro, ellerindeki tüm tutanakları Yüksek Mahkeme'ye teslim edeceklerini belirtti

Maduro, ellerindeki tüm tutanakları Yüksek Mahkeme'ye teslim edeceklerini belirtti
Venezuela'da halk darbe tartışmalarına temkinli yaklaşıyor

Venezuela'da halk darbe tartışmalarına temkinli yaklaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet