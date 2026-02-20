Dolar
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, asgari ücrete zam teklifinin reddedilmesi nedeniyle halkı eyleme çağırdı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifinin Danıştay tarafından reddedilmesi nedeniyle halkı eylem yapmaya çağırdı.

Dildar Baykan Atalay  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, asgari ücrete zam teklifinin reddedilmesi nedeniyle halkı eyleme çağırdı

Bogota

Petro, ülkenin en yüksek idari mahkemesi olan Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini engellemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine başkent Bogota başta olmak üzere birçok büyük şehirde halk eylem yapmak için sokağa çıktı.

Başkent Bogota'da göstericilerin ana yolları ulaşıma kapatması nedeniyle toplu ulaşımda ve trafikte aksamalar yaşandı.

