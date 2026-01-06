Dolar
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'ye tepki için geniş katılımlı miting düzenleyecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına tepki olarak geniş katılımlı miting düzenleyeceklerini belirtti.

Sinan Doğan  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD'ye tepki için geniş katılımlı miting düzenleyecek

Bogota

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kolombiya halkına egemenlik çağrısında bulundu.

Trump'ın kendisini hedef alan suçlamalarına meydanda cevap vereceğini vurgulayan Petro, "Kolombiya bayrağını evine as. Çarşamba günü saat 16.00'da Kolombiya'nın tüm meydanlarında buluşuyoruz. Şimdi ulusal egemenliği savunma zamanı." ifadelerini kullandı.

Petro, kendisinin de başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacağını ve burada halka hitap edeceğini duyurdu.

Trump, Petro'yu hedef almıştı

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." söyleminin ardından Petro, son ifadelerinin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu "gayrimeşru tehdide" gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtmişti.

