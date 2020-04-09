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Dünya

Köln'de propaganda yapan PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı

Almanya'nın Köln kentinde propaganda yapan PKK yandaşları, caminin duvarına sprey boyayla yazı yazarak kaçtı.

Mesut Zeyrek   | 09.04.2020
Köln'de propaganda yapan PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Almanya'da, Köln-Kalk DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Mahmut Kökmen, duvardaki yazıyı fark eden komşularının kendilerine haber verdiğini, bunun üzerine polisi bilgilendirdiklerini belirtti.

Polisin camide incelemede bulunduğunu söyleyen Kökmen, 12 Mart'ta aynı camiye yine terör örgütü yandaşlarınca benzer şekilde saldırı gerçekleştirildiğini anlattı.

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Köln'de propaganda yapan PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı