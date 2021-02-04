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Dünya, Koronavirüs

KKTC'de 5-15 Şubat arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 Şubat saat 20.00 ile 15 Şubat 05.00 arasında halkın gerekli ihtiyaçlarını karşılaması dışında tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 04.02.2021
KKTC'de 5-15 Şubat arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Lefkoşa


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5-15 Şubat arasında tam sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararları açıkladı.

Buna göre, 5 Şubat saat 20.00 ile 15 Şubat 05.00 arasında halkın gerekli ihtiyaçlarını karşılaması dışında tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Her bölgede nöbetçi eczane sayısının iki katı kadar eczane 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market, manav ve balıkçı gibi temel ürünlerin satıldığı yerler 08.00-17.00 arası açık olacak.

Tüm ilçeler arasındaki giriş ve çıkışlar da kapatılacak. 7 Şubat ve 14 Şubat Pazar günlerinde nöbetçi eczaneler hariç bütün işyerleri kapalı olacak.

Tüm bankalar, 8-12 Şubat arasında çalışmayacak ve bu sürede çeklerle işlem yapılamayacak.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, 150 bin PCR test kiti ve 3 PCR cihazı alınması ve bu sayede test sayılarının artırılması yönünde de karar aldı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 6 bin 937 olduğunu, 69'u yerel 80 pozitif vakaya rastlandığını ve 35 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 584'e yükseldiğini belirten Pilli, yoğun bakımda 13 hastanın bulunduğunu kaydetti.

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