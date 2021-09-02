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Dünya

KKTC: Ülkeyi teğet geçen petrol sızıntısının deniz dibine çökmesi de büyük tehlike

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "(Suriye kaynaklı) petrol sızıntısı bizi teğet geçiyor ama deniz dibine çökmesi de büyük tehlike." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 02.09.2021
KKTC: Ülkeyi teğet geçen petrol sızıntısının deniz dibine çökmesi de büyük tehlike

Lefkoşa

Bakan Ataoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRTK) katıldığı "45+" programında Suriye kaynaklı olan ve KKTC'te doğru yönelen petrol sızıntısıyla ilgili son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sızıntının KKTC'yi teğet geçmesinin sevindirici olduğunu ancak bu yakıtın önünde sonunda ya bir sahile vuracağını ya da dibe çökeceğini belirten Ataoğlu, "Petrol sızıntısı bizi teğet geçiyor ama deniz dibine çökmesi de büyük tehlike. Yakıtın deniz dibine çökmesi de ciddi zarara neden olacak." dedi.

Bakan Ataoğlu, KKTC Çevre Dairesi ekiplerinin ilk günden itibaren olayı gözlemlediğini kaydederek yakıtın bir kısmının toplanamayacağının ve yapışma özelliğini yitirdiğinin, bir kısmının ise buharlaştığını ve tortular halinde dibe çökmeye başladığını belirtti.

Ataoğlu, "Teğet geçecek dense de biz bütün önlemlerimizi geri gelebilecek şekilde aldık. Gelirse kuzey sahillerine gelecek. Bugün dibe çökse bile yok olmuş değildir. Dipteki zararları da çok ciddi olacak. Kıyılara da gelmeyecek değil. Bugün olmasa bile bir süre sonra bu bir şekilde kıyılarımıza da gelecek." dedi.

Bu süreçte ortaya çıkan eksiklikler ve alınması gereken önlemlerle ilgili bir rapor hazırlanacağını aktaran Ataoğlu, dibe çöken yakıtın sahillere ulaşması halinde atılacak adımların da belirleneceğini söyledi.

Ataoğlu, turizm anlamında da en fazla pazarlanan ve caretta carettaların yumurtlama mekanı olan Altınkum'un büyük bir tehlike atlattığını belirterek "Yakıt sahillerimize vursaydı turizmimiz bundan çok ciddi etkilenecekti." dedi.

"Denizin içine bariyer kurma ihtiyacı duymadık, kıyıda bekletiyoruz

Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Amcaoğlu, yarın kuzey ve doğudan esmesi beklenen 12 saatlik rüzgar nedeniyle alarmda olunması gerektiğini vurgulayarak İHA'ların bugün havalanarak gözlem yapacağını ve bu gözleme göre hareket edileceğini aktardı.

Şu an için kıyılara vuran bir kirlilik olmadığını söyleyen Amcaoğlu, Meteoroloji Dairesinden alınan bilgiye göre, yarın rüzgarın kuzey ve doğudan esmesinin beklendiğini kaydetti. Yarın 12 saat süreceği öngörülen rüzgarın KKTC'nin aleyhine olabileceğine de değinen Amcaoğlu, alarmda olunması gerektiğini vurguladı.

Ellerinde bulunan 3 kilometreye yakın bariyerin, gerekmesi halinde ihtiyaç olan yere nakledilmek üzere Karpaz'da bekletildiğini açıklayan Amcaoğlu, "Denizin içine bariyer kurma ihtiyacı duymadık, kıyıda bekletiyoruz." dedi.

Amcaoğlu, yapılan kontrollerde kıyılarda herhangi bir kirlilik tespit edilmediğini, kıyıdan 18 mil uzakta petrole rastlandığını ve Kıbrıs Kıyı Emniyeti ve Türkiye'den gelen iki gemi tarafından toplandığını anlattı.

"Türkiye’den iki gemi daha bekliyoruz. Tahminim yarın sabah Ada'da olacaklar." diyen Amcaoğlu, tehlikenin kıyılara ulaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

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