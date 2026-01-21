Dolar
Dünya

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını kınadı.

Sercan İrkin  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısını lanetledi

İstanbul

KKTC Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda, Ertuğruloğlu’nun, YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına ilişkin tepkisine yer verildi.

Ertuğruloğlu, "Şanlı Türk bayrağına yönelik Nusaybin-Kamışlı sınır hattında gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle lanetliyorum." ifadesini kullandı.

KKTC olarak her türlü terör odağına karşı Türkiye'nin kararlı mücadelesinin yanında olduklarını belirten Ertuğruloğlu, "Alçak saldırının faillerinin hukuk önünde en ağır cezayı alacaklarına dair inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
