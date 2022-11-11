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Dünya

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu TDT'ye "gözlemci üye" olarak katılmalarını değerlendirdi: Çok mutluyuz

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" statüsüyle kabul edilmesine ilişkin, "Gözlemci üyeliğin tam tanınmaya giden yolun bir başlangıcı olduğunu değerlendiriyoruz ve çok mutluyuz." dedi.

Muhammet Emin Horuz, Yunus Türk   | 11.11.2022
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu TDT'ye "gözlemci üye" olarak katılmalarını değerlendirdi: Çok mutluyuz

Istanbul

Ertuğruloğlu, Boğaziçi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İstanbul'da, KKTC'nin TDT'ye "gözlemci üye" statüsüyle kabul edilmesine ilişkin AA muhabirine konuştu.

Uzun bir süredir Türkiye'nin bu konuda çok ciddi uğraşları olduğunu anımsatan Ertuğruloğlu, bugün başarıyla neticelenen bu uğraşın haberini aldıklarını aktardı.

Ertuğruloğlu, "KKTC ilk defa resmi ismiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak uluslararası bir organizasyonda yerini aldı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da bildiğiniz gibi gözlemci üyeyiz fakat oradaki adımız Kıbrıs Türk Devleti, dolayısıyla bu gözlemci üyelik bizim için çok daha anlamlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayı sonunda BM Genel Kurulu'nda 'KKTC'yi tanıyın' çağrısı sonrasında gelmiş olmasını da çok anlamlı buluyoruz. Ve gözlemci üyeliğin tam tanınmaya giden yolun bir başlangıcı olduğunu değerlendiriyoruz ve çok mutluyuz." dedi.

Bu konuda çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Özbek, Kırgız, Kazak ve Azerbaycanlı yetkililere teşekkürlerini ileten Ertuğruloğlu şunları söyledi:

"Tabii ki başından beri olması gereken buydu ama uluslararası siyasetin belli aşamalarından dolayı gecikmeli olarak bugünlere gelindi ama bundan sonra çok daha başarılı, içi dolmuş birlikteliğe gidebileceğini rahatlıkla görebiliyoruz. Çok anlamlı bir birliktelik, bundan sonrası 'Türk Yüzyılı olacak' ifadesinin şekillenmeye başlamasının bir göstergesidir."

TDT gözlemci üyelik statüsünün KKTC halkını da mutlu ettiğini aktaran Ertuğruloğlu, "Sonuçta mutluyuz, geleceğe umutla bakıyoruz. Anavatanımızla birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur." diye konuştu.

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