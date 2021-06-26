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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: AB yetkilileri, Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymaktadır

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklamasına tepki göstererek "AB yetkilileri, bu açıklamalarıyla Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymaktadırlar." ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 26.06.2021
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: AB yetkilileri, Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymaktadır

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında KKTC'ye yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Von der Leyen'in, bir gazetecinin sorusuna karşılık "(Kıbrıs'ta) iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" yanıtını kuvvetle kınayan Ertuğruloğlu, "AB yetkilileri, bu açıklamalarıyla Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymaktadırlar." dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, AB'nin bu pozisyonunun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne koşulsuz desteğinin de yeni bir örneği olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkına verdiği tek bir sözü dahi yerine getirmeyen AB'nin bu tutumu şaşırtıcı değildir. Bu tutum, ayrıca AB'nin, Ada'daki mevcut durumun devamından memnun olduğuna da işaret etmektedir. Ada'da herhangi bir anlaşma, Kıbrıs Türk ve Rum tarafları arasında bulunacaktır. AB, bu olguyu elbet anlayacaktır."

Ertuğruloğlu, AB'nin üyelik kriterlerini hiçe sayarak bir Rum devletini Kıbrıs'ın tamamını temsilen üye yaptığını hatırlatarak AB'nin bu utancını kamufle etmek adına sergilediği saldırgan ve çirkin tavrı asla kabul edilmeyeceklerini, egemen ve eşit uluslararası devlet politikalarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı.

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