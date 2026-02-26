Dolar
Dünya

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Türk askeri, Kıbrıs Türk halkının teminatıdır

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, "Türk askeri, Kıbrıs Türk halkının teminatıdır ve her zaman KKTC'de var olmaya devam edecektir." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler: Türk askeri, Kıbrıs Türk halkının teminatıdır Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

TBMM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen şehit aileleri ve gazilerle iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında kopmaz ve sarsılmaz bağlar olduğunu söyledi.

Bu bağların hiçbir şeye benzemediğinin altını çizen Öztürkler, "Bizler birlikte gülmeyi başaran, birlikte ağlayan, ortak kaderimizin, sevinçlerimizin olduğu aynı ecdadın torunlarıyız. Aynı dil, ırk, maneviyat ve din etrafında toplanan kopmaz Türk milletiyiz." diye konuştu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, programa daveti nedeniyle TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların başarıya ulaşmasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KKTC Cumhuriyet Yerleşkesinin açılışındaki konuşmasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) birtakım mesajlar verdiğini aktaran Öztürkler, Erdoğan'ın, Kıbrıs Türk halkının bu yolları hiçbir zaman yalnız yürümediğinin ve yürümeyeceğinin mesajını verdiğini aktardı.

Öztürkler, KKTC'nin kuruluşundan önceki süreçlerde yaşanan zorluklar ile GKRY'nin baskı ve zulümlerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Mehmetçik ve mücahidin mücadelesiyle bu topraklara sahip çıkmış ve bu emanete sahip çıkan kişileriz. Bunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Rum Meclis Başkanı daha geçen gün Türk askerinin Ada'dan gitmesiyle ilgili mesajlar veriyor ve GKRY durmadan silahlanıyor. Ama bilmediği bir şey var, Kıbrıs Türk halkı için hiçbir zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü veya Türk askerinin varlığı tartışma konusu değildir. Türk askeri, Kıbrıs Türk halkının teminatıdır ve her zaman KKTC'de var olmaya devam edecektir. Bizler her zaman her noktada hem ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına hem de KKTC'nin bayrağına sahip çıkmaya devam edeceğiz."

