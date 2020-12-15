Euro
9.53
Dolar
7.84
BIST 100
1,395.40
Altın
1,852.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek ABD'nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz." denildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 15.12.2020
KKTC Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek ABD'nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin S-400 hava savunma sistemi alımını gerekçe göstererek ABD'nin 14 Aralık 2020 tarihinde aldığı mesnetsiz yaptırım kararını esefle karşılıyor ve kınıyoruz. NATO'nun en önemli üyelerinden biri olan Türkiye'ye karşı alınan bu karar müttefiklik ilişkisiyle de bağdaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin, 1974'te Kıbrıslı Türkleri toplu katliamdan kurtaran Kıbrıs'taki Türk Barış Harekatı'nı gerekçe göstererek aldığı haksız ambargo kararının hala hafızalarda olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin, kısa bir süre önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah satış ambargosunu kaldırarak Rum tarafının silahlanmasına neden olabilecek talihsiz bir başka karar aldığı da yine hatırlanacaktır."

Açıklamada, Türkiye'nin kendi savunmasını güçlendirmek için egemen bir ülke olarak karar aldığı, ABD'nin bu karara saygı göstermesi gerektiği bildirildi.

"ABD'nin, bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz"

Türkiye aleyhine alınan bu tür kararların, Türkiye'nin, ulusal güvenliği için gerekli tedbirleri alma yönündeki kararlılığını etkilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varlığının yegane güvencesi olan Anavatan Türkiye'nin, konuyu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme konusundaki yapıcı önerisini kuvvetle destekliyor ve ABD'nin, bu yanlış kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 388 kişi öldü
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 846 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 32 bin 102 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'deki siber saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Konseyi koordinasyon grubu kurdu

ABD'deki siber saldırıların ardından Ulusal Güvenlik Konseyi koordinasyon grubu kurdu

ABD'li ve İsrailli yetkililer gelecek salı Fas'a gidecek

ABD başkanlığına seçilen Biden, Küba ile ilişkileri yeniden normalleştirmeyi planlıyor

ABD Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü 'terör' listesine aldı

ABD Bahreyn'de İran destekli Saraya Muhtar örgütünü 'terör' listesine aldı
KKTC Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki

KKTC Cumhurbaşkanlığından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki
NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında 'çözüm' çağrısı yaptı

NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında 'çözüm' çağrısı yaptı