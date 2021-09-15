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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanlığı: Halk iki devletli çözüme destek veriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre KKTC halkı Kıbrıs'ta iki devletli çözü modelini destekliyor.

Muhammet İkbal Arslan   | 15.09.2021
KKTC Cumhurbaşkanlığı: Halk iki devletli çözüme destek veriyor

Lefkoşa

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklama göre, ABD'nin New York kentinde gelecek hafta yapılacak Kıbrıs temasları öncesinde kamuoyu araştırması yaptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Redboorder Araştırma ve Danışmanlık şirketine yaptırdığı kamuoyu araştırmasıyla KKTC halkının Kıbrıs konusu ile ilgili eğilim ve beklentilerini araştırdı.

Redborder Araştırma ve Danışmanlık şirketinin yüz yüze görüşme tekniği ile yaptığı araştırmaya tesadüfi yöntemle seçilen 1010 kişi katıldı.

Araştırmaya göre iki eşit egemen devlete dayalı çözüm önerisine çoğunluk onay veriyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 49,2'si "iki eşit egemen devlete dayalı çözüm", yüzde 33,1'i ise "federasyonu" desteklediğini belirtti.

Katılımcılardan, yüzde 11,3'ü "Türkiye'ye bağlanma", yüzde 4'ü "Kıbrıs Cumhuriyeti çatısı altında çözüm", yüzde 1'i "konfederasyon", yüzde 1'i "fikir yok / cevap yok" yüzde 0,4'ü "hiçbiri" şeklinde yanıt verdi.

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