Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,340.00
BTC/USDT
97,392.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş'ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'a ziyarette bulunduğu bildirildi.

Mehmet Kemal Firik  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş'ı ziyaret etti

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü Rauf Alp Denktaş ile Varşova'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Ziyarette KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükelçi Denktaş'tan, Varşova'daki Türk Büyükelçiliğinin tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgi alırken ikili, Kıbrıs sorunu ve küresel gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Varşova'yı ziyaret etmemin nedenlerinden biri de Kurucu Cumhurbaşkanı'mız Rauf Raif Denktaş'ın torunu olan Polonya Büyükelçisi Denktaş'a saygılarımı iletmektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da hem mesleki anlamda hem de Kıbrıs Türk kökenli biri olarak KKTC Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaktan büyük onur olduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Polonya temasları

Varşova İletişim Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, ziyaret, KKTC ile Polonya arasında potansiyel ekonomik işbirliği alanlarını değerlendirmek ve çeşitli sektörlerdeki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ziyaret kapsamında ticaret, turizm ve eğitim alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmek için atılacak adımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.  

Bu ziyaret, Tatar’ın Varşova’ya yaptığı ilk ziyaret olması açısından önem arz ediyor.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar, Polonya Ticaret Odası Başkanı Marek Kloczko ve yöneticileriyle bir araya gelerek KKTC ile Polonya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatlarını ele aldı.  

Tatar’ın Polonya Turizm Odası Genel Sekreteri Pawel Radolinski’yle görüşmesinde de Polonya’da Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtılması amacıyla yapılabilecekler ele alındı.

Tatar’ın yaptığı görüşmelerin, Kıbrıs Türk halkının Polonya’ya yaptığı katkıların önemini vurgulamak ve KKTC’nin uluslararası vizyonunu ve konumunu tanıtmak için önemli fırsat sunduğu belirtildi.

Ziyaretin, KKTC’nin uluslararası varlığını güçlendirme, Avrupa ülkeleriyle daha güçlü bir siyasi anlayış oluşturma, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirme çabalarında etkili bir adım niteliği taşıdığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerlikaya'dan, 35 yıl önce PKK'nın İkiyaka'da katlettiği 28 kişi için anma mesajı
Başkentray 20 Kasım'da 94 bin 84 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı
Malatya-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılacak
Tokat-Sivas yolunda kar nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş'ı ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş'ı ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Ada'nın geleceğiyle ilgili varılacak herhangi bir çözüm egemen eşitlik temelinde olmalı

KKTC'den AB'nin Mekansal Deniz Planlama çalışmalarına tepki

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına yeniden Öztürkler seçildi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına yeniden Öztürkler seçildi
SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü etkinliklerinde gösteri uçuşu yaptı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet