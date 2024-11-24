KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Denktaş'ı ziyaret etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'a ziyarette bulunduğu bildirildi.
Lefkoşa
KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü Rauf Alp Denktaş ile Varşova'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.
Ziyarette KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Büyükelçi Denktaş'tan, Varşova'daki Türk Büyükelçiliğinin tarihçesi ve çalışmaları hakkında bilgi alırken ikili, Kıbrıs sorunu ve küresel gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Tatar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Varşova'yı ziyaret etmemin nedenlerinden biri de Kurucu Cumhurbaşkanı'mız Rauf Raif Denktaş'ın torunu olan Polonya Büyükelçisi Denktaş'a saygılarımı iletmektir." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da hem mesleki anlamda hem de Kıbrıs Türk kökenli biri olarak KKTC Cumhurbaşkanı'nı ağırlamaktan büyük onur olduğunu belirtti.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Polonya temasları
Varşova İletişim Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, ziyaret, KKTC ile Polonya arasında potansiyel ekonomik işbirliği alanlarını değerlendirmek ve çeşitli sektörlerdeki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Ziyaret kapsamında ticaret, turizm ve eğitim alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmek için atılacak adımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.
Bu ziyaret, Tatar’ın Varşova’ya yaptığı ilk ziyaret olması açısından önem arz ediyor.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar, Polonya Ticaret Odası Başkanı Marek Kloczko ve yöneticileriyle bir araya gelerek KKTC ile Polonya arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği fırsatlarını ele aldı.
Tatar’ın Polonya Turizm Odası Genel Sekreteri Pawel Radolinski’yle görüşmesinde de Polonya’da Kuzey Kıbrıs turizminin tanıtılması amacıyla yapılabilecekler ele alındı.
Tatar’ın yaptığı görüşmelerin, Kıbrıs Türk halkının Polonya’ya yaptığı katkıların önemini vurgulamak ve KKTC’nin uluslararası vizyonunu ve konumunu tanıtmak için önemli fırsat sunduğu belirtildi.
Ziyaretin, KKTC’nin uluslararası varlığını güçlendirme, Avrupa ülkeleriyle daha güçlü bir siyasi anlayış oluşturma, ekonomik ve kültürel ilişkilerini geliştirme çabalarında etkili bir adım niteliği taşıdığı kaydedildi.