Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
4,014.90
BTC/USDT
109,342.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini belirtti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, elli yılı aşkın süredir federal temelli müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini söyledi.

Islam Doğru  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini belirtti Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

Birleşmiş Milletler

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı ikili görüşmenin ardından BM Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter Guterres ile yapıcı ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Tatar, BM 80. Genel Kurul toplantılarının bu yılın en kritik toplantılarından biri olduğuna işaret etti.

Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk halkı, Orta Doğu'da yaşanan talihsiz gelişmeleri ve özellikle İsrail'in Filistin'de işlediği soykırımı derin endişe ve üzüntüyle yakından takip ettiğini vurgulamak isterim." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin Devleti'nin resmen tanıması ve iki devletli çözümü destekleme yönündeki kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a BM Genel Kurulu’ndaki konuşması sırasında KKTC’yi destekleme ve Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı tecride son verilmesi çağrısı için teşekkür etti.

Tatar, mart ve temmuz aylarında Kıbrıs Rum tarafı ile yapılan görüşmelerde iki taraf arasında güven inşa etmek ve yeni girişimlerde bulunmak konusunda anlaşmaya varıldığını belirterek, bugün BM Genel Sekreterinin himayesinde yapılacak üçlü toplantıya iyi niyet ve iyimserlikle yaklaşacağını söyledi.

Görüşmelerin yeni sınır geçişleri, ara bağlantısallık, elektrik ve su gibi konularda somut ilerleme sağlanmasına zemin hazırlamasını umduğunu belirten Tatar, "Bu adımlar günlük yaşamı iyileştirecek ve ada genelinde halklar arası iletişimi güçlendirecektir. Temel mesajım açıktır: Kıbrıs'taki iki halkın acilen kültürel bir işbirliği yaratması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, elli yılı aşkın süredir federal temelli müzakerelerin hepsinin başarısızlıkla sonuçlandığını vurgulayarak, sahadaki gerçekleri dikkate alan yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini vurguladı.

Kıbrıs adasında, her biri kendi demokratik kurumlarına, kimliğine ve özlemlerine sahip iki halk bulunduğunun altını çizen Tatar, "Herhangi bir çözümün sürdürülebilir olması için, egemen eşitliğimize ve uluslararası statümüze dayalı olması gerekir. İki taraf arasında, özellikle bireysel ticaret, halk sağlığı, çevre ve kaynak yönetimi alanlarında işbirliği ortak öncelik haline gelmelidir." diye konuştu.

Tatar, iklim değişikliği, salgınlar ve enerji güvenliği gibi zorlukların siyasi bir çözüme ulaşılana kadar işbirliğini zorunlu kıldığını belirterek, Ada'da eşitlik, onur ve karşılıklı saygı temelinde etkileşimi teşvik eden yapıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmıştır
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın Trump ile yaptığı görüşme gayet olumlu bir çerçevede gerçekleşmiştir

Benzer haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini belirtti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini belirtti

TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
Bakan Memişoğlu: Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık zorunluluktur

Bakan Memişoğlu: Gazze'deki trajedinin uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulması artık zorunluluktur
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımız Filistin davasını milli davamız olarak tanımladı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyet tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanımız Filistin davasını milli davamız olarak tanımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet