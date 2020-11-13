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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşuyor
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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Muhammet İkbal Arslan   | 13.11.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Raab, Cumhurbaşkanı Tatar'ı telefonla arayarak, seçim zaferinden dolayı kutladı.

Tatar görüşmede, Kıbrıs'ta uzun yıllardır süren ve başarısız olan federasyon görüşmelerinin sona erdiğini söyleyerek, Kıbrıs'ta çözüme yönelik kalıpların dışında yeni bir sayfa açılması gerektiğine vurgu yaptı.

Bakan Raab'a, seçimlerde Kıbrıs Türk halkının kendisini iki egemen devlet zemininde Rum tarafı ile iş birliği öngören bir uzlaşı için yetkilendirdiğini anlatan Tatar, kendisinin de bu irade doğrultusunda hareket edeceğini ifade etti.

Tatar ayrıca, Kıbrıs Türkleri'ne uygulanan çağ dışı ve haksız izolasyonların kaldırılması gerektiğine işaret ederek, özellikle direkt uçuş ve spor alanlarında uygulanan kısıtlamaların temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu dile getirdi.

Maraş açılımının ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunu kaydeden Tatar, taşınmazların mal sahiplerine iadesini öngördüklerini söyledi.

Bakan Raab ise İngiltere'nin Kıbrıs'taki BM sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

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