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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 26.02.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Tatar, Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak, nice sağlıklı yıllar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sözcüsü aracılığıyla, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılacağını açıkladığı "5+BM gayriresmi toplantısına" yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin sürdürdüğü egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki iki devletli vizyonunun kararlılıkla arkasında olduklarını, bunun Türkiye ile KKTC'nin birlikteliğini ve pozisyonunu güçlendirdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının bu süreci birlik içerisinde sürdürmesinin önemini vurgulayan Erdoğan, bütün diğer konularda olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede de Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmanın devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, KKTC'ye aşı dahil sağlık desteğinin süreceğini de dile getirdi.

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