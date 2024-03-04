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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BMGK'nin 60 yıl önce Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesini içeren kararını eleştirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesini içeren 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararını eleştirerek, "Haksız ve siyasi kararı sonlandırın." ifadesini kullandı.

Mehmet Kemal Firik  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BMGK'nin 60 yıl önce Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesini içeren kararını eleştirdi

Lefkoşa

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BMGK'nin 1964'te aldığı kararın siyasi olduğunu, kararın Kıbrıs'taki çözümün önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

Tatar, BMGK'nin 1964'te Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesiyle ilgili kararının hiçbir hukuki yanının bulunmadığını ifade ettiği açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM Güvenlik Konseyi'nin, 4 Mart 1964 tarihli ve 186 sayılı kararının 60'ıncı yıl dönümünde tüm dünyaya ve BM Güvenlik Konseyine yeniden çağrıda bulunuyorum; Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesini sağlayabilmek için Kıbrıs Türk halkını Rum tarafının azınlığı yapmayı içeren, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olan bu haksız ve siyasi kararı sonlandırın."



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