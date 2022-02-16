Dolar
13.62
Euro
15.51
Altın
1,866.39
ETH/USDT
3,092.80
BTC/USDT
43,669.00
BIST 100
2,041.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC: Birleşik Krallık, Kıbrıs'taki taraflara eşit tutum sergilemelidir

KKTC Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Şayet Birleşik Krallık Kıbrıs'ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse, tarafların eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Muhammet İkbal Arslan   | 16.02.2022
KKTC: Birleşik Krallık, Kıbrıs'taki taraflara eşit tutum sergilemelidir

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle'nin, Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığının, ziyareti çerçevesinde Sir Lindsay Hoyle'ye görüşme daveti yaptığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde çağrıda bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak Hoyle'nin bu davete icabet etmeyerek sadece Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunması, tarafımızda hayal kırıklığına neden olmuştur. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olduğunu her vesileyle ifade eden Birleşik Krallık ve temsilcilerinin, özellikle garantör ülkelerden biri olarak Kıbrıs’ta müktesep eşit haklara sahip iki tarafa da eşit muamele yapmaları gerekirken, Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini gözetmemesi kabul edilebilir değildir."

Kıbrıs'ta iki tarafa da eşit söz hakkı/imkanı tanınması ve egemen eşitliklere saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi takdirde bunun "sürdürülemez olduğu kabul edilen statükonun devamına hizmet edeceği" aktarıldı.

Açıklamada, "Şayet Birleşik Krallık Kıbrıs'ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse diyalog ve temaslarında, tarafların mutlak eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 94 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da 20 Mart’a kadar Kovid-19 tedbirleri kademeli kaldırılacak
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşüşe geçti
Fransa'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu mart ortasında kaldırılabilir
Ürtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısı

Benzer haberler

KKTC: Birleşik Krallık, Kıbrıs'taki taraflara eşit tutum sergilemelidir

KKTC: Birleşik Krallık, Kıbrıs'taki taraflara eşit tutum sergilemelidir

KKTC Cumhurbaşkanlığında Halil Falyalı cinayeti görüşüldü