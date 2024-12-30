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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kızılhaç: Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ve çevresine yönelik saldırılar sağlık sistemini yok etti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail'in kuşatması ve saldırıları altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin ve çevresinin hedef alınmasının sağlık sistemini yok ettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Kızılhaç: Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ve çevresine yönelik saldırılar sağlık sistemini yok etti Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Cenevre

ICRC, Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere ve çevresine yönelik tekrarlanan saldırılar, buradaki sağlık sistemini yok etti. Bu durum, sivilleri hayat kurtarıcı bakımdan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası insancıl hukuka uygun olarak tıbbi tesislerin korunmasına yönelik acil çağrının yinelendiği açıklamada, bunun, insan hayatını korumak için yasal bir yükümlülük ve ahlaki bir zorunluluk olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Barınak arayan hastaların, bakıcıların ve yerinden edilmiş sivillerin akını, tıbbi personelin başa çıkmayacağı bir durum oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

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