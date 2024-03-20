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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki konuşuyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle İsrail'in Eilat Limanı çalışanları işinden olma riskiyle karşı karşıya

İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı çalışanlarının yarısının, Kızıldeniz'deki kriz nedeniyle işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Kızıldeniz'deki gerginlik nedeniyle İsrail'in Eilat Limanı çalışanları işinden olma riskiyle karşı karşıya

Kudüs

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere ve İsrail'in Eilat kentine yönelik saldırıları devam ederken İsrail İşçi Federasyonundan saldırıların Eilat Limanı çalışanlarına etkilerine ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in ekonomi gazetesi "Calcalist"in federasyona dayandırdığı habere göre, İsrail'in Eilat Limanı çalışanlarının yarısı, Kızıldeniz'deki nakliye krizi nedeniyle işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Liman yönetimi de 120 çalışanından yarısını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

İşçilerin ise bugün kararı protesto etmesi bekleniyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 17 Mart Pazar gecesi, Kızıldeniz'de ABD gemisi ile İsrail'in güneyindeki Eilat kentindeki bazı noktaların füzeyle hedef alındığını ve hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu da Kızıldeniz bölgesinden İsrail hava sahasına doğru giren ve Eilat kentinde açık bir alana düşen şüpheli hava hedefinin bir seyir füzesi olduğunu bildirmişti.

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

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