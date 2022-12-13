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Dünya

Kısmi seferberlik sonrası gelen 298 bin Rus vatandaşı Kazakistan'da kalmaya devam ediyor

Rusya'da ilan edilen askeri kısmi seferberlik sonrası toplamda 837 bin Rus vatandaşının Kazakistan’a geçtiği, bunların 298 bininin ise hala ülke sınırları içinde kalmaya devam ettiği bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 13.12.2022
Kısmi seferberlik sonrası gelen 298 bin Rus vatandaşı Kazakistan'da kalmaya devam ediyor

Astana

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı Göç Komitesi Başkan Vekili İlyas İspanov, başkent Astana’da düzenlediği basın toplantısında, ülkeye göç eden Rus vatandaşlarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bu verilere göre, 21 Eylül’den bu yana Kazakistan’a 837 bin Rus vatandaşı geldi. Bunların 298 bini hala Kazakistan'da kalmaya devam ediyor.

Söz konusu 298 bin Rus vatandaşının yaklaşık 30 bini sözleşmeli çalışıyor ve ülkede geçici ikametgaha sahip.

Ayrıca Kazakistan, halihazırda Rus vatandaşları için transit ülke haline gelmiş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 21 Eylül’de ilan ettiği askeri kısmi seferberlik sonrası 198 bin Rus vatandaşı, Kazakistan üzerinden diğer ülkelere geçti.

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