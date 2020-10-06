Euro
9.17
Dolar
7.77
BIST 100
1,160.71
Altın
1,912.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti.

Nazir Aliyev Tayfur   | 06.10.2020
Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti

Kırgızistan
Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binlere indi
ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme
ABD Başkanı Trump: Bugün Walter Reed Askeri Hastanesinden ayrılacağım
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1603 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti

Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti

Kırgızistan polisinin seçim protestolarına müdahalesinde 65 kişi yaralandı

Kırgızistan'da barajı geçemeyen partilerin temsilcileri seçim sonucunu protesto ediyor

Kırgızistan milletvekili seçimleri için sandık başında

Kırgızistan milletvekili seçimleri için sandık başında

Cengiz Aytmatov'un ismi Budapeşte'de parka verildi

Cengiz Aytmatov'un ismi Budapeşte'de parka verildi