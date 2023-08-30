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Dünya

Kiev'de Ukraynalı çocukların askerleri desteklemek için çizdiği resimler sergileniyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çocukların askerleri desteklemek amacıyla çizdiği resim sergisi açıldı.

Ekip  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Kiev'de Ukraynalı çocukların askerleri desteklemek için çizdiği resimler sergileniyor

Kiev

"ArtArmor" projesi kapsamında Kiev'deki Ukrayna Tarihi İkinci Dünya Savaşı Müzesi'ndeki sergi açılışına çok sayıda kişi katıldı.

Ukraynalı çocukların vatan konulu çizdiği resimlerden oluşan sergide, üzerinde resim çizilmiş zırhlı plakalar da yer aldı.

Sergiden elde edilecek gelir, Rus askeri güçleri ile savaşan Ukrayna ordusuna devredilecek.

"Çocuklar, Ukrayna ile ilgili duygularını eserlerine yansıttı"

"ArtArmor" projesi müdürü Oleksandr Kovalçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 500 çocuğun katılımıyla vatan konulu sanat yarışmasının düzenlendiğini aktararak, "Yarışmayı kazananların eserleri sergide yer alıyor. Çocuklar, savaş, Ukrayna ve ülkemizi savunan askerlerle ilgili duygularını eserlerine yansıttı. Onlara bu duyguları aktarmak için fırsat vermemiz çok önemli." dedi.

Sergide, zırhlı plakaların da yer aldığına dikkati çeken Kovalçuk, bu plakalar üzerinde çocuklar tarafından resimler çizildiğini söyledi.

Benzer serginin ülkenin diğer bölgelerinde ve yurt dışında da düzenleneceği bilgisini paylaşan Kovalçuk, "Söz konusu eserler yurt dışındaki açık artırmalara çıkarılacak ve satılacak. Elde edilecek parayla yeni zırhlı plakalar satın alınacak ve askerlerimize teslim edilecek." diye konuştu.

Kovalçuk, "Çocuklarımız savaş esnasında çeşitli duygular yaşıyor. Çocuklarımız, bu savaşın bitmesini, huzurlu bir hayat yaşamak ve ülkesi için savaşan babaların sağ salim evlerine dönmelerini istiyor. Onların duyguları bizler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sergi, eylül sonuna kadar devam edecek.

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Kiev'de Ukraynalı çocukların askerleri desteklemek için çizdiği resimler sergileniyor

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