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Dünya

Kenya'nın Lamu bölgesinde saldırılar nedeniyle 30 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tufan Aktaş   | 06.01.2022
Kenya'nın Lamu bölgesinde saldırılar nedeniyle 30 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul

Kenya'nın Lamu bölgesinde 6 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırılar sonrası 30 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, güvensiz ortamdan ötürü bölgede 30 gün boyunca gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Matiangi, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini ifade etti.

Kenya polisi, hafta sonu bazı yerleşim yerlerine yapılan saldırılar sonucu 4 kişinin evinde yanarak, 1 kişinin açılan ateş, 1 kişinin de bıçaklanarak öldüğünü, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıların terör örgütü Eş-Şebab tarafından ya da arazi anlaşmazlığı üzerine bir grup tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Somali sınırına yakın bölgedeki Lamu'da daha önce Eş-Şebab'ın saldırıları görülmüştü.

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