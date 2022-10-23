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Dünya, Yeşil hat

Kenya'da kuraklık yüzlerce yaban hayvanının telef olmasına yol açtı

Kenya'da kuraklık nedeniyle telef olan yaban hayvanı sayısının her geçen gün arttığı bildirildi.

Tufan Aktaş   | 23.10.2022
Kenya'da kuraklık yüzlerce yaban hayvanının telef olmasına yol açtı

İstanbul

The Star gazetesinin haberine göre, Amboseli Ulusal Parkı'nda son bir ayda 246 antilop, 195 zebra, 11 fil ve 10 bufalo kuraklığın yol açtığı susuzluk ve otlak alan eksikliğinden telef oldu.

Kenya Yaban Hayatı Hizmetleri (KWS) Bölge Müdürü Lenkishon Kenana, durumu "korkunç" olarak nitelendirerek ölümlerin her geçen gün arttığını söyledi.

Bu sayıların sadece Amboseli Ulusal Parkı'na ait olduğuna dikkati çeken Kenana, kuraklığın sürmesinin şartları daha da kötüleştirebileceğini vurguladı.

İnsanların yaşadığı alanlara giriyorlar

Öte yandan, doğal hayatta yiyecek ve su sıkıntısı çeken canlıların insanların bulunduğu alanlara girmeye başladığı kaydedildi.

Kenya'da hükümet, mevsim normallerinin altındaki yağışlar nedeniyle 3,1 milyon kişinin gıda sıkıntısı yaşadığını açıklamıştı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

Çöl çekirgelerinin 2019'daki istilasından sonra tarım üretiminin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede, peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

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