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Dünya

Kenya'da kuraklık nedeniyle acil yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 2,8 milyona çıktı

Kenya, kuraklığın ülke genelinde etkisini artırdığını ve acil yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 2,8 milyona çıktığını açıkladı.

Tufan Aktaş   | 25.03.2022
Kenya'da kuraklık nedeniyle acil yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 2,8 milyona çıktı

İstanbul

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Doğu Afrika'yı etkisine altına alan ve yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açan kuralık, Kenya'da da alarm seviyesine ulaştı.

Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna, Eylül 2021'de açlık tehdidi altında olan Kenyalıların sayısının 2,1 milyon olduğunu, bu rakamın bugün 2,8 milyona çıktığını ifade etti.

Ulusal Kuraklık Yönetim İdaresi, ağır beslenme sorunu yaşayan çocukların sayısının ise 600 bini bulduğunu duyurdu.

Kuraklığın alarm seviyesinde olduğu bölgeler Baringo, Isiolo, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Kilifi, Lamu, Nyeri, Batı Pokot, Laikipia ve Garissa olarak sıralandı.

1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Birleşmiş Milletler, kuraklık nedeniyle besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle de ailelerin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Temiz su sıkıntısı, göçle salgın hastalıkların yayılmasına da yol açtı.

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