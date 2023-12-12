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Dünya

Kenya, bağımsızlığının 60'ıncı yılında vize uygulamasını kaldırma kararı aldı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto, İngiltere'den bağımsızlığın 60'ıncı yılında, ülkeye girişte vize uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Gökhan Kavak  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Kenya, bağımsızlığının 60'ıncı yılında vize uygulamasını kaldırma kararı aldı

İstanbul

Başkent Nairobi'deki Uhuru Bahçeleri Anıt Parkı'nda, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığının 60'ıncı yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Devlet Başkanı William Ruto'nun yanı sıra Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde, yabancı misyon temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi, askeri geçit töreni düzenlendi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ruto, törende yaptığı konuşmada, 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldırdıklarını duyurdu.

Bağımsızlığın 60'ıncı yılı dolayısıyla vatandaşlarına "birlik ve beraberlik" çağrısı yapan Ruto, vize kararının 2024'ten itibaren uygulanacağını belirtti.

Ruto, "Ocak 2024'ten itibaren Kenya vizesiz ülke olacak. Artık dünyanın herhangi bir köşesinden biri Kenya'ya gelmek için vize başvurusu yapmayacak." dedi.

Nairobi'de 4 Eylül'de düzenlenen Afrika İklim Zirvesi'nde Ruto, Kenya'ya girişte vize serbestliği getireceklerini duyurmuştu.

Svahili dilinde "cumhuriyet" anlamında kullanılan "Jamhuri Günü", 12 Aralık 1963'te Kenya'nın bağımsızlığını kazanmasını temsil ediyor.

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