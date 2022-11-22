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Dünya

Kendisini Macron olarak tanıtan Rus Youtuber, Polonya Cumhurbaşkanını 'tuzağa düşürdü'

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, içlerinden birinin kendisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olarak tanıttığı Rus Youtuberlar tarafından tuzağa düşürüldü.

Mehmet Alaca   | 22.11.2022
Kendisini Macron olarak tanıtan Rus Youtuber, Polonya Cumhurbaşkanını 'tuzağa düşürdü'

Varşova

Ofisinden yapılan açıklamada, Duda'nın geçen hafta Macron olduğunu iddia eden bir kişiyle görüştüğü doğrulandı.

Açıklamada, Duda'nın 15 Kasım'da Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye düşen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan füzenin hemen ardından birçok yetkili tarafından arandığı belirtildi.

Vovan ve Lexus lakaplı Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov'un YouTube'a yüklediği kayıtta Duda'nın Macron olduğunu düşündüğü kişiye, olay üzerine kendisini aradığı için teşekkür ettiği anlaşılıyor.

İngilizce konuşan Duda, füze olayının ayrıntılarını, NATO'dan istişare talebinde bulunma planlarını ve komşu Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile durumu daha da kötüleştirmemek için çok dikkatli olduğunu ifade ediyor.

Yedi dakikayı aşkın süre boyunca Duda, ABD Başkanı Joe Biden'ın füze olayından Rusya'yı sorumlu tutmadığını ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin düşenin, Rus füzesi olduğunda ısrar ettiğini söylüyor.

Duda'nın ofisinden yapılan açıklamada, ilgili kurumların, Youtuberların Duda'ya nasıl ulaşmış olabileceğini kontrol ettiği belirtildi.

Youtuberlar, 2020'de de Duda ile kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olarak tanıtarak konuşmuştu.

Kuznetsov ve Stolyarov daha önce benzer yöntemlerle Macron ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanı sıra Elton John ve Prens Harry dahil birçok ünlü ismi tuzağa düşürmüştü.

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