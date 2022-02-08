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Dünya

Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturma başlatıldı

Kedisini tekmelediği videosu ortaya çıkan Fransız futbolcu Kurt Zouma hakkında soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.02.2022
Kedisine eziyet eden futbolcu Zouma hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki stoper, sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

Zouma, gelen tepkilerin ardından özür diledi. West Ham United Kulübü ise davranışı nedeniyle oyuncusunu kınadı.

Essex polisi, görüntünün İngiltere'de kaydedilmiş olabileceği konusunda bilgilendirildiklerini belirterek, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ile irtibat halinde olduklarını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.​​​​​​​

Zouma'nın, yaşananlara rağmen Premier Lig'in 24. haftasındaki Watford maçında sahaya ilk 11'de çıkması da tepki topladı.


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