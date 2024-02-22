Dolar
30.99
Euro
33.53
Altın
2,023.07
ETH/USDT
2,988.10
BTC/USDT
51,616.00
BIST 100
9,347.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya’da "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Dünya

KDP’den, Irak mahkemesinin bölgeye ilişkin kararlarına, "anayasanın ruhuna aykırı” tepkisi

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Yüksek Federal Mahkemesinin, mecliste Türkmenlere ve Hristiyanlara ayrılan kota başta olmak üzere, bölgeye yönelik aldığı bir dizi kararlarına tepki gösterdi.

Bekir Aydoğan  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
KDP’den, Irak mahkemesinin bölgeye ilişkin kararlarına, "anayasanın ruhuna aykırı” tepkisi

Erbil

KDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesut Barzani başkanlığında düzenlenen toplantıda, Federal Mahkemenin kararları ele alındı.

Söz konusu kararların “anayasanın ruhuna" Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) anayasal haklarına, federalizm ilkelerine ve Irak anayasasında yer alan "kuvvetler ayrılığı" ilkesine aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, KDP’nin “bileşenlerin haklarını savunacağı ve anayasal kurumlara katılımlarını destekleyeceği” kaydedildi.

Irak Federal Mahkemesi, IKBY'deki memur maaşlarının Irak banklarında açılacak hesaplara yatırılmasına, Bağdat hükümetinin, IKBY'ye "borç para verme" yetkisinin elinden alınmasına ve IKBY’nin tüm petrol ile petrol dışı gelirlerinin merkezi hükümete teslim edilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca, IKBY’nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere, 11 kişilik kotanın “anayasaya aykırı” olduğuna karar vermişti.

IKBY'deki Türkmen ve Hristiyan temsilciler de mahkemenin kararının "siyasi ve haksız olduğunu" belirterek tepki vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Venezuela arasındaki 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için işbirliğine devam ediliyor
'Uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık'
İBB Başkan adayı Kurum: "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir"
Türkiye ile Libya arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Mutabakatı imzalandı
'En gelişmiş teleskoplardan birini Doğu Anadolu Gözlemevi'nde inşa ediyoruz'

Benzer haberler

KDP’den, Irak mahkemesinin bölgeye ilişkin kararlarına, "anayasanın ruhuna aykırı” tepkisi

KDP’den, Irak mahkemesinin bölgeye ilişkin kararlarına, "anayasanın ruhuna aykırı” tepkisi

Türkmen Bakan, Federal Mahkemenin "kota anayasaya aykırı" kararının "yasa dışı" olduğunu söyledi

KYB'nin terör örgütü PKK'yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin kararın ileri tarihte verileceği belirtildi

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin kararın ileri tarihte verileceği belirtildi
Irak'ta IKBY meclisinde Türkmen ve Hristiyanlara ayrılan kotaya “anayasaya aykırılık” kararı

Irak'ta IKBY meclisinde Türkmen ve Hristiyanlara ayrılan kotaya “anayasaya aykırılık” kararı
IKBY’de yabancı firmaların yarıdan fazlasını Türk şirketleri oluşturuyor

IKBY’de yabancı firmaların yarıdan fazlasını Türk şirketleri oluşturuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet