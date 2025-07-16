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Dünya

Kazakistan'ın TDT Daimi Temsilciliğine atanan Sapiyev, TDT Genel Sekreterine güven mektubunu sundu

Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdindeki Daimi Temsilcisi olarak atanan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, güven mektubunu TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'e takdim etti.

Muhammet Tarhan  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Kazakistan'ın TDT Daimi Temsilciliğine atanan Sapiyev, TDT Genel Sekreterine güven mektubunu sundu Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in mayısta aldığı kararla TDT Daimi Temsilciliği görevine getirilen Sapiyev için İstanbul'daki TDT Sekretaryası'nda güven mektubu takdim töreni düzenlendi.

Ömüraliyev ve Sapiyev, TDT'nin gündemindeki konular, Teşkilat kapsamındaki işbirliği çalışmaları ve yaklaşan TDT zirvelerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, AA'ya yaptığı değerlendirmede, TDT'nin 2009'da Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasıyla kurulduğunu, anlaşmada her üye devletin TDT nezdinde kendi temsilcisini atama hakkına sahip olduğunun belirtildiğini dile getirdi.

Ömüraliyev, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Ekselansları Sayın (Kasım Cömert) Tokayev'in kararıyla, Kazakistan'ın Ankara'daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sayın Sapiyev, TDT nezdinde Daimi Temsilci olarak atanmıştır. Kendisini tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Bu atamanın Teşkilatımızın faaliyetlerinin daha da canlanmasına katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Bu kararın son zirvede alındığını belirten Ömüraliyev, "Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde diğer ülkeler de kendi temsilcilerini atayacaklardır." ifadesini kullandı.


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