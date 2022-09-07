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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Dünya

Kazakistan'ın Kostanay eyaletindeki orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı

Kazakistan'ın kuzeyindeki Kostanay eyaletinde 5 gün önce çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 07.09.2022
Kazakistan'ın Kostanay eyaletindeki orman yangını 5. gününde kontrol altına alındı

Nur Sultan

Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin, yerel saatle 15.00'te eyaletteki Auliyeköl kasabası yakınındaki yangının lokalize edildiğini ve bölgede durumun kontrol altına alındığını duyurdu.

İlyin, eyalette toplam 43 bin hektar alanın yandığını ve artık açık yangın noktalarının kalmadığını, ancak bazı köylerde kontrol ekiplerinin bulunduğunu söyledi.

İtfaiye ekiplerine ayrıca teşekkür eden İlyin, orman yangınını söndürme çalışmalarında 1785 kişinin yer aldığını ve 207 araçla müdahale edildiğini aktardı.

Yangın nedeniyle bölgeden toplam 2 bin 91 kişinin tahliye edildiğini kaydeden İlyin, tahliye edilenlerin çoğunun evlerine döndüğünü ifade etti.

Orman yangını

Kazakistan'ın kuzeyindeki ormanlık alanda 2 Eylül'de çıkan ancak 3 Eylül'de sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükselmesi ve şiddetli rüzgar gibi nedenlerle aniden yayılan yangın, çevredeki köylere sıçramıştı.

Bölgedeki köylerden tahliyeler başlamış, vatandaşlar için acil hat oluşturulmuştu.

Yangından en çok Amankaragay ve Ozernoe köyleri etkilenmiş, tahliye edilmeyi reddeden 86 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmişti.

Yangının sıçradığı köylerde 98'i ev olmak üzere toplam 108 bina kullanılamaz hale gelmişti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de yangın bölgesine gitmiş, evleri yanan aileler için en kısa sürede yeni evlerin yapılacağını ve orman fonunun eski hale getirileceğini dile getirmişti.

Acil Durumlar Bakanı Yuriy İlyin de orman yangınının olası nedenleri arasında ateş kullanımında dikkatsizlik ve kasıtlı yakma gibi ihtimalleri de değerlendirdiklerini ifade etmişti.

Tarım Bakanlığı ise Kazakistan'ın tahıl ambarı konumunda bulunan Kostanay eyaletindeki orman yangınında yaklaşık 16 hektar tahıl alanının zarar gördüğünü açıklamıştı.

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