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Dünya

Kazakistan'ın Avrupa'ya kömür ihracatı son 7 ayda rekor seviyeye ulaştı

Kazakistan'ın Avrupa ülkelerine kömür ihracatı bu yılın 7 ayında 6,4 milyon ton ile rekor seviyeye çıktı.

Meiramgul Kussainova   | 05.09.2022
Kazakistan'ın Avrupa'ya kömür ihracatı son 7 ayda rekor seviyeye ulaştı

Nur Sultan

İnformburo haber sitesinde yer alan bilgiye göre, Kazakistan 2022'nin Ocak-Temmuz döneminde Avrupa'ya 371,8 milyon dolar kömür ihracatı gerçekleştirdi.

Kazakistan, söz konusu dönemde Avrupa ülkelerine toplamda 6,4 milyon ton kömür ihracatı yaparak bu alanda bu yıl daha önceki dönemlerle kıyasla rekor seviyeye ulaştı.

Geçen yıl Kazakistan'dan Avrupa'ya kömür ihracatı 5,2 milyon ton, daha önceki yıllarda ise 4 milyon tonu geçmiyordu.

Bu yıl Kazak kömürünün Avrupa'daki en büyük alıcıları arasında sırayla İsviçre (4,5 milyon ton), Polonya (723 bin ton) ve Belçika (213 bin ton) yer aldı. Bunun yanı sıra listede Bulgaristan, İngiltere, Lihtenştayn, Romanya ve Letonya da bulunuyor.

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