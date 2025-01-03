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Dünya

Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Kazakistan'da kötü hava koşulları nedeniyle sürücülerin hız sınırına ve mesafeye uymaması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 95 araç hasar gördü.

Meiramgul Kussainova  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Astana

Kazakistan Ulusal Karayolları İşletme Şirketi'nden (KazAvtoJol) yapılan açıklamaya göre, kaza yerel saatle 13.28'de Astana-Petropavl karayolunda meydana geldi.

Şuçinsk istikametine doğru ilerleyen bazı sürücülerin, hız sınırını aşması sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 95 araç hasar gördü.

Kazada ölen ve yaralanan olmadı.​​​​​​​

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