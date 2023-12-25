Kazakistan ordusu, milli İHA ANKA-S'yi filosuna dahil etmeye hazırlanıyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı ANKA-S'nin, Kazakistan ordusu filosuna dahil edilmesi için askeri denemelerine başlandı.
Astana
Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak askerlerin ANKA-S'yi test etme sürecine ilişkin görüntü paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabul testi aşamalarından başarıyla geçen Türk insansız hava aracı ANKA-S'nin askeri denemelerine başlandı.
İHA Muharebe Kullanımı Eğitim Merkezi Başkanı Şokan Musabekov, ANKA-S'nin ilk kez Kazak askeri personelinin kontrolünde uçuşlarının yapıldığını bildirdi.
Musabekov, askeri testin başarıyla tamamlanması halinde ANKA-S'nin Kazakistan Hava Savunma Kuvvetlerinin filosuna dahil edileceğini kaydetti.
Kanat açıklığı 18 metreye kadar ulaşan ANKA-S'nin uçuş hızının 120 ile 270 kilometre arasında değiştiğini belirten Musabekov, aynı zamanda aracın gökyüzünde 27 saate kadar kesintisiz görev yapabildiğini aktardı.
Binbaşı Nikolay Kirillov da ANKA-S'nin daha önce kullandıkları sistemlere benzemediğini dile getirerek "ANKA-S İHA'sı alışık olduğumuz sistemlerden farklı hareket ediyor. Türk uzmanların teknik desteğiyle bu sistemin kontrolünü hızla elimize alacağımızı düşünüyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.