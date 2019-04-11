Kazakistan Milli Kütüphanesinden Latin alfabesi dersleri
Kazakistan Milli Kütüphanesi, Kazakistanlılara, Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini ücretsiz öğretiyor.
Nur Sultan
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2017 yılında Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş kararı almasının ardından Kazakistan Milli Kütüphanesi, geçen yıl halka ücretsiz Kazakça dersleri vermeye başladı.
Bugüne kadar binin üzerinde kişinin katıldığı kurslarda Latin harflerinin kullanıldığı 32 harfli yeni Kazak alfabesi öğretiliyor.
Kazakistan 2025 yılına kadar tamamen Latinceye geçmeyi planlıyor
1929'dan 1940'a kadar Latin alfabesini kullanan daha sonra Kiril alfabesine geçen ve 2017'de Latin alfabesine dönme kararı alan Kazakistan, 2025 yılına kadar tamamen Latinceye geçmeyi planlıyor.
Kütüphanenin Müze Müdürü ve Kazakça öğretmeni Moldir Baymuhamedova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Latin alfabesine geçiş kararından bir hafta sonra kütüphanede Latin alfabesi salonu açtıklarını, yeni alfabeyi öğrendiklerini belirtti.
Latin alfabesinin halka öğretilmesi amacıyla da oluşturulan Şaysultan Şayahmetov Dil-Hazine Ulusal Bilim ve Uygulama Merkezinden Latin alfabesiyle ilgili eğitim aldıklarını dile getiren Baymuhamedova, ardından kütüphanede açtıkları kurslarda halka Kazakça öğretmeye başladıklarını ifade etti.
"Eskiden babalarımızın kullandığı Latin alfabesinin tarihini anlatıyoruz"
Baymuhamedova, bugüne kadar binin üzerinde kişinin kursa katıldığını aktararak, "Burada Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini, harflerin okunuşu ve yazılışını öğretmenin yanı sıra eskiden babalarımızın kullandığı Latin alfabesinin tarihini de anlatıyoruz." dedi.
Kazakça kursun haftada bir kere yapıldığını ve toplam 12 saatten oluştuğunu ifade eden Baymuhamedova, kurslara farklı yaş gruplarından ve alanlardan insanlar katıldığını söyledi.
"Türk halklarıyla daha kolay anlaşmada Latin alfabesi yararlı olacak"
Kursiyerlerden Jansaya Kusayeva, kurslara yeni başladığını söyleyerek, "Eskiden babalarımızın kullandığı Latin alfabesinin tekrar canlandırılması mutluluk veriyor. Öğrenmekte zorluklar var fakat milli kütüphanenin sağladığı imkanlarla daha hızlı öğrenme imkanı var." diye konuştu.
Yeni alfabeyi öğrendikten sonra çocuklarına da öğretmek istediğini dile getiren Kusayeva, Latin alfabesine geçiş kararının doğru olduğunu ifade etti.
Kusayeva, "Diğer Türk dili konuşan halklarla, yurt dışında yaşayan Kazaklarla daha kolay anlaşmak, tarihte Latin alfabesinde çıkan Kazak edebiyatı ve kitapları okumak açısından Latin alfabesinin yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.