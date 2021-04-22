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Dünya, Koronavirüs

Kazakistan Kovid-19’a karşı toplu aşılama sürecinde yerli aşıyı uygulamaya başlayacak

Kazakistan’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı QazVak’ın (QazCovid-in) 26 Nisan’dan itibaren halka uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Meiramgul Kussainova   | 22.04.2021
Kazakistan Kovid-19’a karşı toplu aşılama sürecinde yerli aşıyı uygulamaya başlayacak

Bişkek

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletinde yer alan Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü bünyesinde yerli aşı QazVak’ın ilk 50 bin dozu üretildi.

Kazak bilim insanları tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen ve tüm klinik deneylerde güvenliğinin kanıtlandığı yerli aşı, 26 Nisan’dan itibaren vatandaşlara uygulanmaya başlanacak.

Yerli aşının ilk dozunun bölgelere dağıtım sürecini yerinde takip eden Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, burada yaptığı konuşmada, “Kazakistan, Kovid-19’a karşı kendi aşısını geliştiren dünyanın ilk 5 ülkesi arasına girdi.” dedi.

Tugjanov, yerli aşının Dünya Sağlık Örgütü kaydına dahil edildiğini belirterek, “Aşının tam güvenliği kanıtlandı. İnaktive edilmiş aşının en büyük avantajı, aşıya bağlı hastalıklara neden olmamasıdır.” diye konuştu.

Bir sonraki adımın uluslararası standart sertifikasının doğrulanması olduğunu kaydeden Tugjanov, bu amaçla Türk firması Atabay ile iş birliği yürüteceklerini dile getirdi.

Daha önce Tugjanov, Kazakistan’ın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşının 500 bin dozunun bir Türk fabrikası bünyesinde şişelere doldurulacağını açıklamıştı.

Kazak Biyolojik Güvenlik Araştırma Enstitüsü bilim insanları tarafından geliştirilen QazVak aşısı, kişinin brakiyalis kaslarına enjekte ediliyor. 21 gün aralıkla ikinci dozu yapılması gereken aşı, özel soğutma sistemine gereksinim duymuyor.

Kovid-19’a karşı toplu aşılamanın Rus aşısı Sputnik V ile yürütüldüğü Kazakistan’da, 1 Şubat’tan bu yana yaklaşık 800 bin kişi aşının ilk dozunu yaptırdı.

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