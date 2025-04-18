Dolar
38.18
Euro
43.60
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,589.00
BTC/USDT
84,450.00
BIST 100
9,345.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da düzenlenen "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında katılımcı parlamento heyet başkanları konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katılıyor.
logo
Dünya

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısında büyük altyapı projelerini hayata geçiriyor

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısındaki tek deniz kapısı olan Mangistau bölgesinde liman, kargo terminalleri, kara yolu ve havalimanı gibi 24 altyapı projesini hayata geçiriyor.

Meiramgul Kussainova  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Kazakistan, Hazar Denizi kıyısında büyük altyapı projelerini hayata geçiriyor

Astana

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau'ya çalışma ziyareti düzenledi. Tokayev, ziyareti sırasında ülkenin transit potansiyelinin geliştirilmesinde kilit rol oynayan Aktau Uluslararası Deniz Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, burada Tokayev'e bölgenin ulaşım ve lojistik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karabayev, özellikle Aktau Limanı'nın "doğu-batı ve kuzey-güney" yönündeki konumuyla uluslararası ve ulusal ulaşım açısından stratejik önem taşıdığını, 2024 yılında Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru üzerinden taşınan yük hacminin yüzde 62 artarak 4,5 milyon tona ulaştığını ve 2028 yılına doğru bu rakamı 10 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Karabayev, bu amaçla bölgede toplam değeri 3,64 milyar dolar civarında (1,9 trilyon tenge) olan 24 altyapı projesinin hayata geçirildiğini kaydetti.

Karabayev, bunların arasında Aktau Limanı'nın kapasitesini 140 bin TEU'dan (yirmi ayak eşdeğer birimi) 240 bin TEU'ya çıkaracak bir konteyner merkezinin inşaatı, başkent Astana ile Aktau arasındaki mesafeyi 800 kilometreye düşürecek bir kara yolu inşaatı ve Hazar Denizi kıyısındaki Kenderli Turizm Beldesinde yeni bir havalimanı inşaatı gibi büyük projelerin bulunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tokayev de Mangistau'nun Avrasya'nın ulaşım ve lojistik merkezi olma yolundaki stratejik görevine işaret ederek Kenderli Havalimanı'nın inşaatının hızlandırılması talimatı verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
DMM "Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi" iddiasını yalanladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için cenaze töreni düzenlendi
Adalet Bakanı Tunç, BM Genel Sekreteri Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü

Benzer haberler

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısında büyük altyapı projelerini hayata geçiriyor

Kazakistan, Hazar Denizi kıyısında büyük altyapı projelerini hayata geçiriyor

Yılın ilk iki ayında Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi

Türk dünyasının kalbi bu yıl Hazar kıyısındaki Aktau'da atacak

Kazakistan Milli Müzesi, ülkeyi tanımak isteyenlere eşsiz fırsat sunuyor

Kazakistan Milli Müzesi, ülkeyi tanımak isteyenlere eşsiz fırsat sunuyor
Bakan Memişoğlu, sağlık alanında tecrübelerini Türk devletleriyle paylaşmaya hazır olduklarını bildirdi

Bakan Memişoğlu, sağlık alanında tecrübelerini Türk devletleriyle paylaşmaya hazır olduklarını bildirdi
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Kazakistan’da toplandı

Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Kazakistan’da toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet