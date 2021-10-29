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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Meiramgul Kussainova   | 29.10.2021
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Nur Sultan

Tokayev mesajında, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılara imza attığını belirtti.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde etkinliği ve azmi sayesinde uluslararası arenada hak ettiği yere geldiğini vurgulayan Tokayev, şunları kaydetti:

"Geleneksel dostluğa ve karşılıklı desteğe dayalı Kazakistan ile Türkiye arasındaki çok yönlü stratejik ilişkilerin devam edeceğinden ve iki kardeş halkın yararı doğrultusunda hızla gelişmeyi sürdüreceğinden eminim. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 8. Devlet Başkanları Zirvesi'nde yapıcı, anlamlı ikili diyaloğu sürdürmek ve yeni düzeye taşıma umutlarını ele almak üzere sizinle görüşmeyi dört gözle bekliyorum."

Tokayev, bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü Türkiye hayalini gerçekleştirme yolundaki siyasi faaliyetlerinde başarılar, Türk halkına da refah ve esenlikler diledi.

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