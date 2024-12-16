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Dünya

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bundan 33 yıl önce 16 Aralık'ta halkının özgürlük hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır." dedi.

Meiramgul Kussainova  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır

Astana

Tokayev, Kazakistan’ın 16 Aralık Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında 16 Aralık’ın Kazakistan tarihi için devletin yeniden canlanışının yanı sıra halkın özgürlük hayalinin gerçekleştiği gün olduğunu kaydeden Tokayev, "Bağımsızlık, paha biçilemez varlığımızdır. Bağımsızlık, her şeyden önemlidir. Onu göz bebeği gibi korumak, her vatandaşın görevidir." ifadelerini kullandı.

Tokayev, Kazakistan'ın uluslararası alanda otoritesini adım adım güçlendirdiğine dikkati çekerek, "Toplumumuzda birlik, huzur ve istikrarı koruyarak tüm zorlukları aşacağımıza ve ilerleme yolunda yeni zirvelere ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsızlık kurbanları anıldı

16 Aralık Bağımsızlık Günü’nde ülkenin güneyindeki eski başkent Almatı’da bağımsızlık kurbanlarını anma töreni düzenlendi.

Almatı Valisi Yerbolat Dosayev, milletvekilleri ve halkın katıldığı törende Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bırakıldı, milli marş okundu ve ülkenin bağımsızlığına giden yolda hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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