Vatikan'da yapılan Konklav'da yeni papa seçildi

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Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni papası seçilen Robert Prevost, Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan halka hitap ediyor.
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Dünya

Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu.

Barış Seçkin  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Ankara

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

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Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

08.05.2025

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda dumanın çıkmasını bekleyen pek çok kişi, dumanın renginin beyaz olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edecek.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.


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