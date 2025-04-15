Dolar
38.10
Euro
43.16
Altın
3,222.69
ETH/USDT
1,615.20
BTC/USDT
85,118.00
BIST 100
9,402.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

Katar'da etkili olan kum fırtınası, başkent Doha ve birçok kentte hayatı olumsuz etkiliyor.

Ali Altunkaya  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Katar'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

Doha

Katar'ın tüm bölgelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan tozlu hava koşulları görüş mesafesini azalttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katar Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada kıyı kesimlerinde havanın yer yer tozlu, kum fırtınası şeklinde seyredeceği, gündüzleri ise nispeten sıcak olacağı, kuvvetli rüzgar ve zayıf yatay görüş mesafesi uyarısında bulunuldu.

Açık denizde ise havanın hafif tozlu ve bulutlu olacağı belirtilen açıklamada, kuvvetli rüzgar ve yüksek denizin yanı sıra yer yer yatay görüşün zayıf olacağı uyarısı yapıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı trafik kazalarına sebebiyet vermemek için tozlu ve rüzgarlı hava koşullarında araç kullanılmaması uyarısında bulundu.

Katar Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada kum fırtınaları sırasında zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması, özellikle kronik rahatsızlığı olanların mutlaka maske takması ve pencereleri kapatması gibi bir dizi kurala uyulmasının önemine dikkat çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk devletlerinin büyükelçileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Bakan Yumaklı, zirai dondan etkilenen illerin milletvekilleriyle bir araya geldi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma sürüyor
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin mezarını tahrip eden zanlı adliyede

Benzer haberler

Katar'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

Katar'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor

İran'ın bazı eyaletlerinde kum fırtınası nedeniyle resmi daireler ve okullar tatil edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet