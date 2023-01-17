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Dünya

Katar'da düzenlenen festivalde şahinler hünerlerini sergiliyor

Katar'ın başkenti Doha'da, Körfez ülkelerinin katılımıyla düzenlenen 14. Geleneksel Şahin ve Avcılık Festivali'nde yarışan şahinler avcılık yeteneklerini ortaya koyuyor.

Mehmet Nuri Uçar, Ahmed Yusuf Bıtmez   | 17.01.2023
Katar'da düzenlenen festivalde şahinler hünerlerini sergiliyor Fotoğraf: Mohammed Dabbous - AA

Doha

Başkent Doha'ya 50 kilometre uzaklıktaki Sealine Çölü'nde düzenlenen festivale, başta Körfez ülkelerinden olmak üzere Arap halkları yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle Körfez ülkelerinin kültüründe önemli bir yere sahip şahinler, 1-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında çeşitli yarışmalarda boy gösteriyor.

Katar'da her yıl ocak ayında gerçekleştirilen bu festival, özellikle Körfez halkı için yılın en önemli etkinliklerinden biri kabul ediliyor.

Mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amaçlanıyor

Katar'ın yanı sıra Körfez ülkelerinden büyük bir takipçi kitlesine sahip festival aracılığıyla bu önemli mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Festivale getirilen şahinler avcılıktaki maharetlerini ortaya koyuyor. "Prenslerin sporu" olarak da adlandırılan şahin avcılığı müsabakalarında birinci olan şahinler sahiplerine büyük ödüller kazandırıyor.

Yarışmalara katılan her şahin, kategori ve türüne göre pasaport ve çip numarası taşıyor.

Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Cev'an bin Hamad Al Sani'nin himayesinde düzenlenen festival, bu yıl El-Kannas Derneği tarafından organize ediliyor.

Şahin ve doğanlar birçok etkinlikte yerlerini alıyor

Katar kültüründe önemli bir yere sahip olan şahin yetiştiriciliği, ülkede bir meslek veya hobi olarak önemini koruyor. Körfez ülkelerinde özelikle Katar'da "milli simge" haline gelen şahin ve doğanlar, sadece festivallerde değil birçok etkinlikte yerlerini alıyor.

Uluslararası nitelikteki festival, dünyanın dört bir yanından gelen şahinlere ve sahiplerine açık. Ancak festivalde, önceki senelerde olduğu gibi bu sene de ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen şahinler yer alıyor.

Hızlı olan kazanıyor

Şahinler, festivalde birkaç farklı kategoride birincilik için mücadele veriyor. "400 metre" ve "800 metre" isimli yarışlarda şahinler, uzaktaki avlarını görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor.

Diğer bir kategori olan "güvercin avı" yarışında ise güvercin ile şahin aynı anda gökyüzüne bırakılıyor. Güvercini en hızlı yakalayan şahin birinciliği kazanıyor.

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