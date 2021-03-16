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Dünya

Katar, Suriye krizi için kapsamlı yeni siyasi çözüm süreçleri bulunması çağrısı yaptı

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulue el-Hatır, uluslararası toplumu, Suriye'de kapsamlı gerçek siyasi geçiş için çözüme yönelik yeni yol ve süreçler bulmaya ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede Suriye halkına destek olmaya çağırdı.

Hamdi Yıldız   | 16.03.2021
Katar, Suriye krizi için kapsamlı yeni siyasi çözüm süreçleri bulunması çağrısı yaptı

Doha

Katar resmi haber ajansının bildirdiğine göre, Hatır, BM İnsan Hakları Konseyi 46'ıncı oturumu kapsamında sanal ortamda düzenlenen "Suriye ve 10 yılın muhasebesi" adlı programda konuştu.

Hatır, Suriye krizinin başlangıcından bu güne kadar 10 yıl geçmesine rağmen insanlık krizi ve Suriye halkının ızdıraplarının devam ettiğine dikkati çekti.

"Uluslararası toplum, dostane çözüme ulaşma konusunda başarısızlığa uğramıştır." diyen Hatır, 10 yıllık acının ardından tüm tarafların Suriye'de çözümün askeri değil siyasi olacağı hususunda müttefik olduklarını ifade etti.

Hatır, Suriye'nin istikrarı, birliği ve bağımsızlığının dar politik çıkarların üstünde tutulmasının gelecekteki herhangi bir çözümün temel dayanağı olması gerektiğini söyledi.

"Halkların sıkıntılarını hafifletmekte başarısız olduklarını" dile getiren Hatır, kalkınmış ülkeleri dahi yıpratan Kovid-19 salgınıyla şimdi ortaya çıkan krizin katlanarak daha da büyüdüğünü vurguladı.

Hatır, uluslararası toplumun Suriye halkına pandemiyle mücadelede destek vermesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

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