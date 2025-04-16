Katar, Lübnan ordusuna 60 milyon dolar ve 162 askeri araç hibe etti
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Lübnan ordusuna 60 milyon dolar ve 162 adet askeri araç hibe etti.
Beyrut
Resmi ziyaret için dün Katar'ın başkenti Doha'ya giden Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bugün Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası ortak bir açıklama yayımlandı.
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Açıklamaya göre, Avn ile Şeyh Temim, iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme noktasında kararlılık vurgusu yaptı.
İki lider, Lübnan'da ekonomik reformlar için somut adımlar atılması, ikili işbirliğinin geliştirilmesi, ortak yatırımlar ile karşılıklı ticaret hacminin artırılması konularında hemfikir olduklarını ifade etti.
Bölgesel ve uluslararası konuları da ele alan Avn ile Şeyh Temim, önemli konularla ilgili koordineli bir tutum sergileme noktasında mutabık kaldı.
Lübnan'ın güneyindeki gerilimin düşürülmesi dahil olmak üzere bölgesel konuların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan iki lider, Filistin halkının meşru haklarına verdikleri desteğin de altını çizdi.
Avn ile Şeyh Temim, Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteklerini teyit etti.
Lübnan ordusunun ulusal rolünün önemine dikkati çekten iki lider, Lübnan ordusunun ülke topraklarının tümünde kontrolü sağlamasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının altını çizdi.
Şeyh Temim, Lübnan ordusunun üstüne düşen görevi tam olarak yerine getirmesi için yeni bazı desteklerde bulundu.
Katar Emiri, Lübnan ordusuna destek amacıyla 60 milyon dolar ve sınır güvenliğini koruma görevini yerine getirmesi için 162 adet askeri araç hibe etti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ülkenin istikrarına ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için Katar'a teşekkür etti.
Doha ziyaretini tamamlayan Avn, akşam saatlerinde Lübnan'a döndü.
Katar, Temmuz 2021'de ekonomik krizle boğuşan Lübnan'ın ordusuna bir yıl boyunca aylık olarak yaptığı 70 ton gıda yardımından sonra 2022'de 60 milyon dolar mali destekte bulunmuştu.
Lübnan ordusu, Temmuz 2024'te de Katar Emiri Şeyh Temim tarafından sunulan 20 milyon dolar değerindeki yeni bir mali yardımı teslim aldığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.