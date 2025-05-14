Katar ile Boeing arasında 160 uçak alımı için 200 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
ABD Başkanı Trump, Katar ziyaretinde Boeing firmasının Doha'ya 160 uçak satışı için 200 milyar dolarlık anlaşma yaptığını açıkladı.
Ankara
Orta Doğu turu kapsamında Katar'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları'nın Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile 160 uçak için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını açıkladı.
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu ziyareti kapsamında geldiği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüştürme gerçekleştirdi.
Katar Emiri, Doha'daki Emirlik Divanında yapılan görüşmede, "Trump'ın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk ABD Başkanı olduğunu ve bundan onur duyduklarını" belirterek, gün içinde ikili ilişkiler, yatırımlar gibi bir çok konuyu ele alacaklarını söyledi.
Al Sani, "Asıl en önemli gündemimiz bölgeye barış getirmek. Bay Başkan sizi uzun yıllardır tanıyorum ve sizin barış insanı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum ve bizler de bunu istiyoruz. Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz." ifadesini kullandı.
ABD'nin FIFA 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı için Trump'ı tebrik eden Al Sani, Katar'ın 2024 Dünya Kupası deneyimini ABD ile paylaşabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Trump, uzun süredir dost olduklarını söyleyerek Katar'ın sadece bölge konusunda değil Rusya-Ukrayna gibi krizlerde de barış için çalıştığını ifade ederek , "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek." İfadesini kullandı.
Katar'a dostluğundan dolayı teşekkür eden Trump, Emirlik Divanının "mermerlerinden" övgüyle bahsetti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Trump arasında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, taraflar arasında savunma, havacılık gibi birçok alanda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Katar Emiri Al Sani, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Başkan Trump ile yaklaşık iki saat boyunca güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki duruma ilişkin pek çok konuyu ele aldık. İmzaladığımız bu anlaşmalardan sonra ABD ile Katar arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkardık. Başkan Trump'a bu tarihi ziyaretinden dolayı yeniden teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump da Al Sani ile ikili görüşmelerinde "Rusya, Ukrayna, dünyaya ilişkin birçok başlığı ele aldıklarını" belirterek "Oldukça ilginç bir durumun yaşandığı İran'ı görüştük. Bunun iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Bir şekilde iyi sonuçlanmalı. Sizin çok büyük faydanız oldu." diye konuştu.
Katar Havayolları ve Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile imzalanan uçak alım anlaşmasına işaret eden Trump, Katar'ın Boeing'ten 160 uçak alımı için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını "bunun Boeing tarihinin en büyük anlaşması olduğunu" söyledi.
Trump, ABD savaş uçaklarının yarın bir gösteri yapacağını paylaşarak, Katar Emiri'ne "dostluğundan" dolayı teşekkür etti.
Trump'ın ziyaretinin Gazze'de ateşkes görüşmelerine etkisi
Öte yandan, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Doha'nın "ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin, Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili olarak Katar-ABD-Mısır ortak arabuluculuk çabalarının ilerlemesine katkı sağlamasını ümit ettiğini" dile getirdi.
Katar haber ajansı QNA'ya verdiği röportajda Ensari, Trump'ın ziyaretinin "gerilimin sona erdirilmesi ve siyasi sürecin yeniden başlatılması için çabaların birleştirilmesi ve uluslararası baskının artırılması adına önemli bir fırsat teşkil ettiğini" kaydetti.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, ziyaret sırasında ele alınması muhtemel en önemli konular arasında güvenlik ve savunma iş birliği, Gazze Şeridi ve Filistin meselesindeki gelişmeler ile ekonomik ve yatırım ortaklığının yer aldığını belirtti.
ABD ile Katar'dan 1,2 trilyon dolarlık ekonomik işbirliği taahhüdü
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Katar'da en az 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak için bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.
Açıklamada, Boeing uçakları ve GE Aerospace motorlarının Qatar Airways'e satışı da dahil olmak üzere ABD ile Katar arasında toplamda 243,5 milyar doları aşan ekonomik anlaşmalar yapıldığı belirtildi.
Katar'da sağlanan anlaşmaların bazılarına yer verilen açıklamada, Boeing ve GE Aerospace'ın, Qatar Airways'ten 96 milyar dolarlık sipariş aldığı, bu anlaşmanın GE Aerospace motorlarıyla çalışan 210 adet ABD yapımı Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satın alımını kapsadığı aktarıldı.
Bunun Boeing'in şimdiye kadarki en büyük geniş gövdeli uçak siparişi ve 787 siparişi olduğu belirtilen açıklamada, bu anlaşmanın üretim ve teslimat sürecinde ABD'de yıllık 154 bin olmak üzere toplamda 1 milyondan fazla istihdam sağlayacağının altı çizildi.
McDermott'un da Qatar Energy ile kritik enerji altyapısını geliştirmede güçlü bir ortaklığa sahip olduğu vurgulanan açıklamada, toplam değeri 8,5 milyar dolar olan yedi aktif projenin olduğu, Katar'ın büyük LNG genişleme projeleri için açık deniz bileşenlerinin tek sağlayıcısı olarak McDermott'un çalışmalarının ABD enerji sektöründe binlerce kişinin istihdamını doğrudan desteklediği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, Parsons'ın toplam değeri 97 milyar dolara kadar ulaşan 30 projeyi başarıyla kazandığı, Quantinuum'un da Katarlı şirket Al Rabban Capital ile ABD'de kuantum teknolojileri ve iş gücü gelişimine yönelik 1 milyar dolara kadar yatırım yapacak bir ortak girişim anlaşması imzaladığı kaydedildi.
Savunma yatırımlarına da işaret edilen açıklamada, Katar'ın önde gelen iki ABD'li savunma şirketinden teknolojik askeri teçhizat tedarikini güvence altına aldığı vurgulandı.
Açıklamada, Raytheon'ın, ABD ve Katar hükümetleri tarafından imzalanan, Katar’ın insansız hava araçlarına karşı savunma kabiliyetleri edinmesine yönelik 1 milyar dolarlık bir anlaşma sağladığı, General Atomics'in de Katar'ın MQ-9B uzaktan kumandalı hava aracı sistemini satın almasına yönelik yaklaşık 2 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardığı aktarıldı.
ABD ile Katar'ın güvenlik ortaklığını daha da güçlendirmeye yönelik bir niyet beyanı da imzaladığı belirtilen açıklamada, bunun Al Udeid Hava Üssü'nde yük paylaşımına destek ve hava savunması ile deniz güvenliğine yönelik gelecekteki savunma kabiliyetlerini içeren 38 milyar doları aşan potansiyel yatırımları kapsadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.